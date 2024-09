Il “Memorial Pantani” del ventennale con speranze romagnole

Ritorno al passato. Nel ventennale della scomparsa del Pirata, il “Memorial Marco Pantani-Gp Sidermec-Trofeo Cbr” ritorna alle origini, proponendo un’edizione rivoluzionata rispetto agli ultimi anni. La grande novità è il ruolo centrale della città di Cesena, che ospitò l’arrivo delle prime edizioni, rimanendo poi sede di partenza fino al 2012. Un’altra importante novità è la salita di Diolaguardia, in cima alla quale sono previsti cinque Gpm che sostituiscono l’arcigna salita di Montevecchio come fulcro della corsa. Ne esce una gara più “soft”, che potrebbe aprire la possibilità a uno sprint molto numeroso, caratteristica che contraddistinse le primissime edizioni.

La denominazione “2004-2024 – Vent’anni senza Marco” è la conferma dell’amore della Romagna verso il suo campione. Omaggiato a volte dal Giro, quest’anno anche dal Tour, ma soprattutto ricordato ogni anno dalla sua corsa. Va reso omaggio a chi ogni anno l’organizza: il Gruppo Sportivo Emilia e il Panathlon Cesena, con gli inesauribili Dionigio Dionigi e Pino Buda.

Speranze romagnole

L’unico successo romagnolo risale al 2008, con la vittoria inaspettata del torrianese Enrico Rossi. Dopo anni di scarse speranze, i ciclisti romagnoli si presenteranno al via con possibilità di vittoria reali. In primis con Filippo Baroncini, con il massese della Uae Emirares in ottime condizioni dopo la Vuelta di Spagna e con diverse frecce al proprio arco, dallo sprint all’affondo da finisseur. E poi con il forlivese Matteo Malucelli (Team Ukyo), in grado di resistere in salita e uno dei velocisti puri più forti al via oggi.

Tra i romagnoli saranno presenti anche Andrea Cantoni (Mg K-Vis), Luca Collinelli (Um Tools), Pietro Dapporto e Nicholas Scarpelli (Technipes #InEmiliaRomagna).

Saranno 167 i ciclisti al via, e il ruolo di favorito va inevitabilmente allo svizzero Marc Hirschi (Uae Emirates), capace di vincere le ultime quattro corse alle quali ha partecipato. Non mancheranno il vincitore uscente Alexey Lutsenko (Astana) e tanti buoni atleti, tra cui Albanese (Arkea), Carr (Ef), Buchman (Red Bull), Formolo (Movistar), Ulissi e Morgado (Uae).

Il percorso

La partenza avverrà da Cesena alle 11.10 (Piazzale Ambrosini), con via ufficiale nel paese di Martorano. Si passerà una prima volta da Sala di Cesenatico, poi si entrerà rapidamente nel circuito di Diolaguardia (21 km), da ripetere cinque volte e con una salita “a scalini” che non dovrebbe causare una selezione massiccia. La gara si concluderà con il ritorno in pianura, l’avvicinamento verso il mare e il classico finale in circuito (4 giri) a Cesenatico. Arrivo intorno alle 16, dopo 195 km.

