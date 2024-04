Il Giro di Romagna parla portoghese: a Castrocaro trionfa Antonio Morgado

Il portoghese Antonio Morgado ha vinto la 87ª edizione del Giro di Romagna sul traguardo di Castrocaro Terme. Come ampiamente previsto il successo è stato conquistato da un ciclista della UAE Emirates, unica squadra World Tour al via e nettamente superiore qualitativamente a tutte le altre formazioni al via. Ma quella della UAE Emirates non è stata un dominio, con Morgado che ha conquistato il successo in uno sprint ridotto battendo il basco Joan Bou (Euskaltel) e il trentino Mattia Bais (Team Polti). Notevole selezione nel circuito finale con la salita di Bagnolo e alla fine, dopo una gara molto rocambolesca, sono in 5 a svalicare l’ultima ascesa con un buon margine sul gruppo: il portoghese Morgado (UAE), il basco Bou (Euskaltel), lo spagnolo Parra (Kern) e gli italiani Bais (Polti) e Carboni (Team Ukyo). In chiave romagnola da segnalare il ritorno alle corse di Filippo Baroncini (UAE) dopo 36 giorni dall’infortunio avvenuto il 14 marzo al Gp de Denain.