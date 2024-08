Il forlivese Matteo Malucelli concede il bis in Bulgaria con una volata da capogiro a Burgas

Continua l’editto bulgaro del Team Ukyo. A Burgas, nella terza frazione del “Tour of Bulgaria”, è arrivato il 2° successo in volata del forlivese Matteo Malucelli che ha bissato il successo ottenuto nella prima tappa con arrivo a Troyan. Il dominio degli italiani del team nipponico è totale e indiscutibile, considerando che il marchigiano Carboni ha vinto la seconda tappa ed è leader della classifica generale. Non è da meno il forlivese Malucelli che ha conquistato 2 successi, il 2° posto nel prologo e la 3ª posizione nella tappa vinta dal compagno Carboni. A differenza della prima vittoria, in cui il forlivese aveva vinto una volata molto ristretta, la doppietta è arrivata con uno sprint di gruppo e con il Team Ukyo che ha lavorato perfettamente per lanciare lo sprint del trentenne forlivese. Sprint vinto da Malucelli con apparente facilità sull’italiano Lorenzo Cataldo (Vini Monzon) e sull’ungherese Adam Kristoff Karl (Epronex). Alla conclusione della corsa a tappe est europea mancano due sole tappe, frazioni che presentano salite dure nella parte conclusiva e quindi ostiche a Malucelli.