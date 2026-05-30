Giro Women, colpo di scena: Lorena Wiebes domina la volata di Ravenna ma viene squalificata

La giornata tutta romagnola dedicata al Giro Women si chiude con un colpo di scena clamoroso: l’olandese Lorena Wiebes stravince la volata di Ravenna ma due ore dopo l’arrivo viene squalificata. La sua Corsa Rosa insomma finisce qui per aver violato l’articolo 1.12.007 – 2.2 del regolamento per l’utilizzo di una bicicletta non regolamentare, cioè al di sotto del peso minimo consentito. La tappa e la prima maglia rosa quindi passano alla seconda classificata, Elisa Balsamo.

Una giornata trascorsa nel segno del grande entusiasmo, con tanti appassionati a seguire la corsa, dalla partenza di Cesenatico all’arrivo di Ravenna. Non troppo fortunate le romagnole in gara: Valentina Zanzi e Valentina Venerucci, infatti, sono cadute ma pur faticosamente sono riuscite a rialzarsi e a terminare la tappa restando in gara. Ottima prova invece per Carlotta Cipressi, che è arrivata nel gruppo delle migliori chiudendo al 24° posto.