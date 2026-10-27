Giro d’Italia in Romagna l’11 maggio con arrivo al Misano World Circuit?

Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale del Giro d’Italia 2027 (3 novembre a Roma) e il percorso della Corsa Rosa continua a prendere forma. Come ogni anno, il tracciato è ancora un mosaico di certezze, indiscrezioni e caselle da riempire. Tra queste ce n’è una molto interessante per la Romagna: quella di martedì 11 maggio. Secondo le anticipazioni circolate nelle ultime settimane, il Giro dovrebbe arrivare il 10 in una località veneta, poi disputare il 12 una frazione marchigiana dedicata alla memoria di Michele Scarponi, con partenza da Filottrano e arrivo a Sassotetto. Nel mezzo resta proprio la giornata dell’11 che sembra disegnata per ospitare un arrivo in Romagna. Qualche settimana fa era emersa la candidatura di Bellaria Igea Marina, con l’amministrazione già da tempo in contatto con Rcs Sport. Le voci delle ultime ore però spostano l’attenzione più a sud verso Misano Adriatico. L’ipotesi è quella di una frazione adatta ai velocisti, con partenza da Argenta e arrivo al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Una soluzione che al momento non trova conferme ufficiali, ma che aggiungerebbe un elemento curioso al disegno complessivo del Giro. La prossima Corsa Rosa, infatti, dovrebbe già prevedere un arrivo all’autodromo del Mugello e una cronometro a quello di Monza. L’eventuale approdo al circuito di Misano rappresenterebbe quindi un terzo appuntamento legato al mondo dei motori. Se la tappa con partenza da Argenta dovesse transitare anche dall’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ipotesi semplice ma suggestiva, il Giro potrebbe trasformarsi nel Giro d’Italia dei circuiti, quattro tra i più celebri impianti italiani nello stesso percorso. L’ufficializzazione arriverà il 3 novembre, ma è possibile che già nelle prossime ore le indiscrezioni trovino certezze.