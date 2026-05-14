Giro d’Italia in Romagna, come cambia la viabilità nel territorio di Ravenna domenica 17 maggio

Le strade coinvolte saranno le provinciali 3, 54, 53, 40 e 34. Il primo ingresso dei ciclisti nel territorio comunale è previsto alle 12.54 (la carovana pubblicitaria precederà il passaggio un’ora e mezza prima).

Giro d’Italia a Ravenna domenica 17 maggio: le strade coinvolte saranno chiuse dalle 10.30 alle 13.30. Divieti di sosta e fermata dalle 7 alle 14.

Le strade coinvolte saranno chiuse dalle 10.30 alle 13.30 circa. Si invitano cittadini e operatori a tenerne debitamente conto. Dalle 7 alle 14 sarà in vigore il divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Dismano (sul lato civici dispari del tratto compreso fra via Ponte della Vecchia e via del Sale), via del Sale (tratto all’interno del centro abitato di San Pietro in Vincoli lato civici pari dal civico 16C al civico 18F), viale E. Farini (sul lato civici pari del tratto compreso fra via Da Vinci e via Senni), all’interno del parcheggio a servizio del centro commerciale Conad, via Senni (sul lato civici pari del tratto compreso fra via Giotto e l’ingresso al parcheggio a servizio del centro commerciale Conad).

Sempre dalle 7 alle 14 sarà in vigore il divieto di fermata per tutti i veicoli in: via del Sale (sul lato civici pari del tratto compreso all’interno del centro abitato di San Pietro in Campiano e sul lato civici dispari per un tratto di lunghezza pari a circa 60 metri in direzione nord-ovest a partire dall’intersezione con la via Petrosa, a San Pietro in Campiano), via Taverna (sul lato civici dispari del tratto di lunghezza pari a circa 300 metri a partire dall’intersezione con la strada statale 67, all’interno del centro abitato di Coccolia e sul lato civici pari del tratto di lunghezza pari a circa 130 metri in direzione sud a partire da Via Spazzoli, a San Pietro in Trento).

È previsto anche, tra le 8.30 e le 10.45, lo svolgimento della nona tappa delle Pedalate Mediolanum, note anche come “Un Giro nel Giro”, evento ciclistico amatoriale. La tappa sarà percorsa lungo un anello con partenza e arrivo a Cervia, che nel territorio del comune di Ravenna toccherà Castiglione di Ravenna, San Zaccaria e Casemurate. Non sono però previste, per lo svolgimento di questa manifestazione, chiusure stradali.