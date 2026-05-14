Giro d’Italia in Romagna, come cambia la viabilità nel territorio di Ravenna domenica 17 maggio

Giro d’Italia a Ravenna domenica 17 maggio: le strade coinvolte saranno chiuse dalle 10.30 alle 13.30. Divieti di sosta e fermata dalle 7 alle 14.
Domenica 17 maggio è in programma la nona tappa Cervia-Corno alle Scale. Nel territorio di Ravenna, il percorso interesserà le frazioni di Castiglione di Ravenna, San Zaccaria, San Pietro in Campiano, San Pietro in Vincoli, Coccolia (attraversamento della Ravegnana), San Pietro in Trento.
Le strade coinvolte saranno le provinciali 3, 54, 53, 40 e 34. Il primo ingresso dei ciclisti nel territorio comunale è previsto alle 12.54 (la carovana pubblicitaria precederà il passaggio un’ora e mezza prima).