Giro d’Italia donne: la Romagna incorona in rosa Elisa Longo Borghini, Forlì-Imola alla Lippert VIDEOGALLERY

Elisa Longo Borghini ha vinto a Imola il suo secondo Giro d’Italia consecutivo. La tappa finale, corsa sul circuito iridato di Imola 2020 con Mazzolano e Gallisterna, non ha provocato scombussolamenti: il podio finale è stato confermato. Vittoria per Elisa Longo Borghini, secondo posto per la svizzera Reusser e terzo per l’australiana Gigante.

Stupisce il tatticismo finale, con nessun vero attacco alla maglia rosa della campionessa italiana, nonostante la rivale Reusser fosse distante soli 22 secondi dalla rosa. Anzi, la squadra dell’atleta svizzera (Movistar) ha corso con attendismo e ha finito per favorire il successo della tedesca Lippert.

Dopo l’ultima ascesa della Gallisterna si è formato un gruppetto con tutte le migliori, e negli ultimi due chilometri sono fuggite l’olandese Anna van der Breggen (campionessa del mondo a Imola nel 2020) e la tedesca Liane Lippert. La volata non ha avuto storia con il successo netto della tedesca.