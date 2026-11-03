Giro d’Italia a Misano: ingresso gratis all’autodromo per la gara e il villaggio della corsa rosa

Il Giro d’Italia torna in Romagna e per la prima volta Misano Adriatico ospiterà un arrivo di tappa, con il traguardo posto all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli. L’annuncio è arrivato oggi a Roma, in occasione della presentazione ufficiale dei percorsi della 110ª edizione del Giro d’Italia e della 38ª edizione del Giro d’Italia Women.

L’appuntamento è fissato per martedì 11 maggio 2027, quando Misano ospiterà il traguardo della quarta tappa, in partenza da Argenta. Un percorso di circa 150 chilometri, tra tratti pianeggianti e le suggestive strade della collina romagnola, accompagnerà la carovana fino alla Riviera, dove ad attenderla ci sarà un finale del tutto inedito.

I corridori raggiungeranno Misano attraverso la nuova bretella di collegamento veloce con Riccione, la cui inaugurazione è prevista nelle prossime settimane, per poi proseguire lungo via Simoncelli e via del Carro e fare il loro ingresso al Misano World Circuit, tracciato favorevole ad una volata di gruppo. Qui affronteranno un giro completo della pista, prima di lanciarsi verso il traguardo, allestito in corrispondenza del tradizionale arrivo posto di fronte alla tribuna centrale.

Presenti a Roma, alla presentazione ufficiale dell’edizione 2027, il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, insieme al presidente della Santa Monica Spa, proprietaria del Misano World Circuit, Luca Colaiacovo e al Managing Director Andrea Albani.

La macchina organizzativa è già al lavoro per preparare l’appuntamento dell’11 maggio. Il Misano World Circuit sarà uno dei cuori pulsanti della giornata: l’accesso al pubblico sarà gratuito e all’interno dell’impianto verrà allestito anche il grande Villaggio del Giro d’Italia, per permettere agli appassionati di immergersi nell’atmosfera della Corsa Rosa e vivere da vicino l’attesa del traguardo, già diverse ore prima dell’arrivo dei campioni.

Così Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico: “Siamo felici e orgogliosi di poter ospitare l’arrivo della quarta tappa del Giro d’Italia, una delle manifestazioni sportive più importanti del nostro Paese. Oltre all’aspetto agonistico, il Giro riesce a valorizzare al meglio i territori che attraversa, raccontandone l’identità e rendendoli protagonisti di una grande festa collettiva. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso con il Misano World Circuit e con la Regione Emilia-Romagna, alla quale va il nostro ringraziamento. L’arrivo del Giro d’Italia va a suggellare il legame tra il nostro territorio e i grandi eventi internazionali, nonché l’attenzione al mondo del ciclismo, che per noi rappresenta un elemento di grande importanza sia in chiave sportiva che turistica”.

Felice Luca Colaiacovo, presidente Santa Monica Spa: “Entrare a fare parte della storia del Giro d’Italia, nell’anno in cui celebra la sua 110ª edizione, è motivo di grande soddisfazione. È un ulteriore tassello che si aggiunge a un calendario sportivo fatto di grandi appuntamenti internazionali e capace, anno dopo anno, di saper intercettare e proporre eventi sempre nuovi e in grado di esaltare la polifunzionalità del nostro circuito. Con l’arrivo della Corsa Rosa si consolida, inoltre, il legame con il mondo delle due ruote non motorizzate, di cui ospitiamo già da alcuni anni l’evento di riferimento: l’International Bike Festival”.