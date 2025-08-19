Filippo Baroncini è stato sottoposto ad altri due interventi chirurgici: uno maxillo-facciale e uno alla colonna vertebrale

Sono stati eseguiti con esito positivo i due interventi chirurgici a cui è stato sottoposto Filippo Baroncini all’ospedale Niguarda di Milano, uno di chirurgia maxillo-facciale e l’altro alla colonna vertebrale. Le operazioni si sono concluse senza complicazioni e il corridore romagnolo resta ora ricoverato in prognosi riservata. E’ il terzo intervento, dopo quello alla clavicola avvenuto a Walbrzych all’indomani della terribile caduta nella terza tappa del Tour di Polonia.

Il quadro clinico è stabile, ma i medici hanno sottolineato che i prossimi giorni saranno fondamentali per valutare l’evoluzione. Baroncini rimane in coma farmacologico: la fase di “svezzamento” dall’induzione sedativa richiede infatti tempo e massima prudenza, perché si tratta di un processo complesso che dipende dalla risposta dell’organismo. Non è possibile al momento stabilire con certezza i tempi per un eventuale risveglio, né per il successivo decorso clinico. L’equipe del Niguarda continuerà a monitorare costantemente i parametri vitali, pronta a intervenire in base all’andamento della situazione.