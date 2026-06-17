Doppietta romagnola con Anelli e Drudi

Una domenica da ricordare per i ragazzi Esordienti tra Appennino e Marche, con il Velo Club Cattolica grande protagonista e il gruppo romagnolo del Pedale Riminese-Frecce Rosse ancora una volta capace di lasciare il segno nelle fasi decisive. A Castiglion de’ Pepoli, nel 2° Memorial Cesare Mannori di 30 km alla media di 38,585 km/h, la firma è di Filippo Anelli (Pedale Riminese Frecce Rosse), che centra il successo in solitaria dopo una corsa veloce e selettiva, interpretata su ritmi costanti fin dal via. Alle sue spalle, a completare il podio, Nicola Garsi (Team Più Sport) e Luca Pavani (Sporteven Cycling Group), con il team rossonero ancora presente nelle posizioni che contano grazie a Nicolò Romito, quinto, e Jacopo Romito, sesto. Bene anche la Fausto Coppi di Cesenatico, con il 4° posto di Alessandro Mattia Sangiorgi e il 10° di Michele Lodise.

Un altro capitolo vincente arriva da Pianello di Ostra, dove il 5° Trofeo Bike Shop Cingolani si accende nella parte finale grazie all’azione di Luca Drudi (Velo Club Cattolica). Il corridore di Montescudo interpreta la gara con grande lucidità: a 12 chilometri dall’arrivo evade dal gruppo, nonostante ci sia un fuggitivo al comando con circa 40 secondi di vantaggio, mentre il gruppo attende gli sviluppi. È proprio Drudi, guidato dal direttore sportivo Cristian Coli, a muoversi nel momento decisivo: prima il ricongiungimento, poi l’allungo a sei chilometri dal traguardo. L’attacco è decisivo con il traguardo tutto di Drudi che conquista così la sua prima affermazione stagionale. A completare il successo di squadra è Giulio Chiusi giunto settimo e una squadra sempre attiva nelle dinamiche di corsa.

Nel frattempo, spazio anche agli Allievi al “Gran Premio Valsamoggia - 5 Comuni Uniti”, dove la corsa si risolve proprio nel finale sul pavè con il successo del veneto Emil Vallicella (Team Petrucci). Alle sue spalle Angelo Gioele Libertani (Borgo Molino), mentre terzo, Matteo Girardi (Pol.Fiumicinese Fait Adriatica), il migliore dei romagnoli, giù dal podio questa volta Lucio Baccini (Sc Cotignolese), quarto e costantemente nel vivo della gara, davanti a Carlo Ceccarello (Ciclistica Monselice). Chiude in top ten anche Niccolò Astara (Sc Cotignolese) all’ottavo posto.