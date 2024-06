«Perchè è la corsa ciclistica più importante al mondo e chi ha la fortuna di partecipare, si rende conto dal vivo di tale importanza. Per la particolare attenzione rivolta dai giornalisti di tv, radio e carta stampa di tutto il mondo, per il modo in cui la Francia e i francesi accolgono i corridori lungo le strade. Ricordo che a volte passavamo attraverso piccoli paesi che sembravano quasi disabitati, invece d’incanto ci accoglievano migliaia di persone che non so da dove sbucassero. Una delle cose più belle è l’enorme varietà di tifosi che arrivano da ogni parte del mondo, magari sfruttando anche il mese di luglio ideale per una vacanza. La passione per il ciclismo e per la propria nazione si mischiano con facilità in una corsa come il Tour e lo testimoniano le bandiere di ogni paese: da quelle italiane a quelle olandesi, dalle basche alle spagnole».