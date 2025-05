Dal Costa Rica alla Romagna, Castro sulle orme di Del Toro: debutto vincente per lo Juniores della General System

A differenza di Del Toro, che non riuscì a conquistare vittorie, il talento del costaricano è esploso subito: prima gara, prima vittoria e ambizioni illimitate per il proseguo della stagione.

Del Toro, attuale maglia rosa del Giro d’Italia, nel 2021 lasciò il Messico per trasferirsi da Juniores nella Repubblica di San Marino per correre in Europa. Stessa situazione per Sebastian Castro, arrivato in Italia appena due settimane fa per confrontarsi con il ciclismo del vecchio continente.

Sulle orme di Isaac Del Toro. Prima gara italiana e subito un successo per il costaricano Sebastian Castro, che domenica ha vinto in solitaria in Toscana la “55ª Coppa Sportivi di Bagnolo” per Juniores, regalando così la prima affermazione stagionale al Team General System.

Ma come ha fatto il talento più cristallino dell’America Centrale ad arrivare in Romagna? Una concatenazione di coincidenze, in cui indirettamente è coinvolto anche il Corriere Romagna. Parte tutto da un viaggio di lavoro in Costa Rica e da un incontro fortuito tra un nostro giornalista e Piero Ravaglia, cesenate esportato da 30 anni in America Centrale e motore del ciclismo locale.

Ne nasce un articolo sul Corriere e un’amicizia che dura negli anni. Ravaglia ha tra le mani un talento dalle potenzialità enormi e vuole farlo correre in Italia. Contatta l’amico giornalista che propone l’atleta alla General System. «Quando ci è stato proposto Sebastian - racconta il team manager Fausto Nanni - abbiamo subito valutato attentamente le potenzialità. Dopo aver capito che avevamo davanti un corridore di valore, ci siamo chiesti se noi fossimo in grado di offrirgli il supporto che meritava e di metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi al massimo. Quando è arrivato in Italia, non più tardi di due settimane fa, sapevamo di avere tra le mani un ottimo ciclista. Ma oltre a ciò, abbiamo trovato soprattutto un ragazzo serio, educato e con una voglia incredibile di emergere. Vivrà a Cesena, si è subito ambientato e sta iniziando a esprimersi in italiano con gli altri ragazzi. Spero che la sua presenza possa far crescere tutto il gruppo».