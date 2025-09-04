Ciclsimo, Baroncini rinnova fino al 2027: “Qualcosa di molto speciale”

Prima le dimissioni dall’ospedale, poi l’annuncio del rinnovo contrattuale. A quasi un mese dalla terribile caduta al Giro di Polonia, per Filippo Baroncini si accende l’alba della sua nuova rinascita, personale e ciclistica. Come anticipato dal Corriere Romagna a luglio e poi confermato dal Coo della UAE Emirates Andrea Agostini pochi giorni dopo l’incidente, per l’ex campione del mondo di Massa Lombarda era già pronto un biennale da sottoscrivere. L’ufficializzazione della firma è arrivata proprio nelle stesse ore in cui Baroncini ha lasciato definitivamente il Niguarda di Milano, dove era ricoverato dallo scorso 10 agosto e dove ha subìto più interventi, tra cui un’operazione maxillo-facciale di 11 ore.

Il rinnovo è un attestato di fiducia importante del team emiratino, che consentirà al massese di programmare con serenità il recupero fisico e il ritorno alle corse. La conferma è giunta ieri: Baroncini ha prolungato l’accordo che lo legherà alla UAE Emirates fino alla fine del 2027.

Il corridore non ha nascosto l’emozione: «L’ultimo mese è stato un periodo estremamente difficile, ma il supporto della squadra, dei tifosi e della mia famiglia è stato incredibile e mi dà grande motivazione. Rinnovare il contratto per altri due anni è qualcosa di molto speciale per me e ringrazio la dirigenza per la fiducia che ha riposto in me. Non vedo l’ora di ripagare con impegno e, spero, con nuovi successi insieme a questa famiglia».

Parole di incoraggiamento erano arrivate anche dal Team Principal Mauro Gianetti: «Questo ragazzo non ha solo un grande motore, ma una testa da fuoriclasse. Se torna? Certo che torna, torna sicuro, basta che abbia pazienza. Ora ci vuole solo pazienza».

