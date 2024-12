Ciclocross, una domenica di spettacolo al parco Buscherini di Forlì

Il ciclismo torna protagonista in Romagna, ma non su strada, bensì tra le cunette, salti e scalinate al parco Buscherini di Forlì, dove domani si terrà il “ForCX-trofeo Us Forti e Liberi- Zanetti Cicli”, valido come trofeo Città di Forlì, evento in grado di attirare oltre 250 iscritti grazie all’impegno della centenaria Us Forti e Liberi-Zanetti Cicli guidata dal presidente Sergio Luci.

«ForCX torna come grande appuntamento per la città di Forlì - spiega l’organizzatore Gianni Zanetti -. Siamo stati tra i primi in regione a credere nel ciclocross e a promuoverlo da quindici anni. Questa è la festa del ciclismo, vissuta dai ragazzini e dagli adulti. Uno staff affiatato è al lavoro per permettere di svolgere la manifestazione nel modo migliore grazie anche alla collaborazione del comune e dell’Associazione Due Tigli che ci ospita. Il percorso si presta molto a questa attività, ricalcando alcuni dei migliori percorsi a livello nazionale. Sono stati inseriti nelle ultime edizioni alcuni tratti artificiali per dare ulteriore spettacolo a chi guarda e divertimento a chi gareggia. Vorrei lanciare questo monito: accorrete a godetevi uno spettacolo diverso».

Negli ultimi anni, il ForCX è diventato un appuntamento di rilievo nel circuito dell’Adriatico Cross Tour. All’interno del Buscherini è stato allestito un circuito veloce e tecnico di 2,8 chilometri, caratterizzato da fango e passaggi tecnici su una scalinata. Tra i partecipanti di spicco in categoria Prof (Open) ci sarà Jakob Dorigoni, uno dei più forti ciclocrossisti d’Italia, con otto titoli tricolori e la maglia azzurra alle prove di Coppa del Mondo, quattro volte medaglia d’argento.

La categoria più numerosa sarà quella degli Allievi con 50 atleti al via. La giornata inizierà alle 8, le gare prevedono quattro batterie di partenza: alle 10 Juniores uomini e donne, master di 3a-4a fascia (over 50); a seguire Under 23 ed Elite, con i master di 1a/2a fascia (under 50). Alle 12:50 con Allievi ed Esordienti seguiti dai Giovanissimi alle 13. Al comando della classifica interregionale c’è la marchigiana Cingolani, al secondo posto i romagnoli del Velo Club Cattolica.

