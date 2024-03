Ciclismo, Vetrina a Pesaro poi tour della Romagna, la Coppi & Bartali 2024 è servita

Prenderà il via oggi da Pesaro la “Settimana Ciclistica Internazionale Coppi e Bartali”. La breve frazione marchigiana con partenza e arrivo nella “Capitale della Cultura 2024” sarà l’apertura di una corsa a tappe che domani diventerà un vero Tour della Romagna con le frazioni di Sogliano, Riccione, Brisighella e con la conclusione in programma sabato nel velodromo Servadei di Forlì. Cinque frazioni nervose e movimentate, che confermano il Dna storico della “Coppi e Bartali” e che sperano di lanciare un nuovo Vingegaard. Il campione danese, vincitore di due Tour de France, ha dichiarato recentemente che la sua carriera è nata con il successo alla Coppi e Bartali del 2021: «È stata la prima gara in cui ho corso da capitano. E dove ho capito che avrei potuto ambire a risultati importanti».

I nuovi Vingegaard

L’edizione 2022 con Van der Poel, Nibali e Froome è lontanissima. La “Coppi e Bartali” è tornata alla sua identità naturale con sole quattro formazioni World Tour e tantissimi atleti in cerca della prima occasione o del riscatto. L’ultima ora ha decimato il campo partenti con la defezione dello svizzero Schmid, vincitore lo scorso anno, oltre che di altri possibili protagonisti annunciati come l’ex campione italiano Filippo Zana o il messicano Isaac Del Toro. I “fari” della corsa saranno gli esperti Domenico Pozzovivo (Bardiani) e Diego Ulissi (UAE), circondati da tanti giovani di grande speranza come il norvegese Staune-Mittet, vincitore dell’ultimo Giro Under 23, o il talento belga Segaert (Lotto).

I romagnoli

Malucelli, Tarozzi e Gioia. È il trittico di atleti che schiera la Romagna nella corsa a tappe di casa. La prima carta sarà quella di Matteo Malucelli, con il velocista forlivese del team nipponico Uyko che proverà a sprintare oggi sul lungomare di Pesaro. Un obiettivo difficile, con la prima tappa che si presenta parecchio nervosa, ma non impossibile e con la consapevolezza che in caso di sprint il forlivese sarà uno degli uomini da battere.

Il faentino Manuele Tarozzi (Vf Bardiani) è in buone condizioni e cercherà di agitare le acque nelle frazioni più adatte alle sue caratteristiche e, in particolare, nelle tappe di Brisighella e Forlì.

Prima esperienza internazionale per il giovanissimo riminese Jacopo Gioia all’esordio in una gara ‘prof’ con la maglia della Work Service.

Le tappe

L’esordio marchigiano sarà breve e intenso con una frazione corta (110 km) ed estremamente movimentata con partenza e arrivo a Pesaro, ma con l’intera tappa che si svolgerà sulle colline dell’entroterra. Unica salita vera sarà il Monte della Cesana (km 40), ma il percorso sarà sempre mosso e nel finale si affronterà l’insidiosa strada “Panoramica” che da Gabicce conduce a Pesaro. Un epilogo che si presenta perfetto per le imboscate e con la discesa che terminerà ad appena due chilometri dall’arrivo, rendendo complesso il lavoro dei velocisti. Streaming in diretta su Tuttobiciweb e differita su Rai Sport alle 18.40.

Domani la Riccione-Sogliano (140 km), giovedì la Riccione-Riccione (134,5 km), venerdì la tappa Brisighella-Brisighella (150,7 km) e sabato chiusura con la Forlì-Forlì (158 km).