Ciclismo Under 23, Montanari secondo nello sprint di Gambellara

Sulle strade vicentine è andato in scena il 7° Trofeo “Memorial Cleto Maule” riservato alla categoria Under 23, dove all’ultimo colpo di pedale, sfuma la vittoria al ciclista ravennate Lorenzo Montanari dietro al veronese di Bussolengo, Omar Dal Cappello.

Il percorso prevalentemente pianeggiante in circuito, si ripeteva per una ventina di tornate con un pronostico classico, scontato con l’arrivo ai ranghi compatti. In realtà è tutto stravolto da una serie di scatti e controscatti dove, uno dopo l’altro, sono riusciti a evadere 17 unità, che compatti hanno raggiunto i 2’30” sul grosso del plotone con tutte le squadre principali nell’azione innescata nelle fasi iniziali di corsa.

Al comando è stato lesto a inserirsi il romagnolo Montanari, che grazie al proprio spunto veloce ha intuito la possibilità di giocarsi a pieno l’arrivo allo sprint ristretto. Altro colpo di scena a due giri dal termine: la fuga si spezza e di questi cinque uomini, rimangono al comando, poi quattro battistrada: Cetto (Trevigiani), Montanari (Hopplà Petroli Firenze), Dal Cappello (General Store) e Bottaro (Velo Club Mendrisio).

La sfida di sguardi all’ultimo chilometro tra i fuggitivi, mette a repentaglio tutto quando il gruppo è segnalato in forte rimonta andando a recuperare uno a uno gli altri componenti della fuga.

Sul rettifilo conclusivo spuntano tre sagome con ancora la maglia Hopplà Petroli Firenze al comando in un testa a testa con la General Store con l’arrivo sul filo di lana che consegna la vittoria a Dal Cappello, secondo Montanari che raggiunge il primo podio nella categoria antecedente i professionisti. Bene anche il cesenate Simone Buda che nello sprint di gruppo entra in top ten.

L’ordine d’arrivo

1° Omar Dal Cappello (General Store Essegibi) che completa i 140 km in 3h4’45” alla media di 45.467 km/h; 2° Lorenzo Montanari (Hopplà Petroli Firenze), 3° Maurizio Cetto (Trevigiani Marchiol), 4° Roberto Bottaro (Velo Club Mendrisio) a 4”, 5° Francesco Di Felice (Maltinti Lampadari) a 6”, 7° Matteo Pongiluppi (Hopplà Petroli Firenze), 7 Michael Cattani (Arvedi Cycling), 8° Alessio Menghini (General Store Essegibi), 9° Simone Buda (Solme Olmo), 10° Nicolò De Lisi (Velo Club Mendrisio).