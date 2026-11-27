Work in progress verso i Campionati Italiani giovanili di ciclocross, la cui presentazione ufficiale andrà in scena martedì 8 dicembre a Misano Adriatico, presso il Centro Del Bianco dalle 12 in poi, nell’ambito della Festa Sociale 2026 del Velo Club Cattolica: un appuntamento ormai entrato nel solco della migliore tradizione ciclistica del sodalizio cattolichino, che celebra così un anno di attività e riunisce un centinaio di tesserati tra giovanissimi, esordienti, allievi e amatori.

La società giallorossa, che ha assunto le redini dell’organizzazione della rassegna tricolore, sta portando avanti la macchina organizzativa per il prestigioso appuntamento in programma il 5 e 6 gennaio 2027 con l’assegnazione dei titoli tricolori per esordienti e allievi. La presentazione ufficiale andrà in scena nel corso dell’incontro dell’8 dicembre, quando il direttivo societario guidato dal presidente Massimo Cecchini illustrerà nei dettagli tutto l’evento.

Le autorità cittadine di Cattolica e Misano Adriatico, insieme agli sponsor locali, hanno immediatamente colto il fine sportivo e promozionale del campionato italiano e ne hanno compreso la sua rilevanza per l’intero movimento ciclistico e il territorio, garantendo il pieno sostegno.