Ciclismo, Teodora Castelli nel quartetto tricolore. Impresa Fiumicinese

Teodora Castelli sul tetto d’Italia. La faentina della Vangi Ladies Cycling Team è stata tra le grandi protagoniste del quartetto che ha conquistato il titolo tricolore al campionato Italiano della cronometro a squadre Allieve sulle strade friulane di Codroipo.
Insieme alle sue compagne Elena Geppi, Serena Del Grosso e Aurora Di Francesco, la romagnola firma una prova impeccabile sui 14,5 chilometri del tracciato chiudendo con il tempo di 20’02” alla media di 43,381 km/h e lasciando alle avversarie soltanto le posizioni d’onore.