Ciclismo, Teodora Castelli nel quartetto tricolore. Impresa Fiumicinese

Insieme alle sue compagne Elena Geppi, Serena Del Grosso e Aurora Di Francesco, la romagnola firma una prova impeccabile sui 14,5 chilometri del tracciato chiudendo con il tempo di 20’02” alla media di 43,381 km/h e lasciando alle avversarie soltanto le posizioni d’onore.

Teodora Castelli sul tetto d’Italia. La faentina della Vangi Ladies Cycling Team è stata tra le grandi protagoniste del quartetto che ha conquistato il titolo tricolore al campionato Italiano della cronometro a squadre Allieve sulle strade friulane di Codroipo.

Se il titolo tricolore conquistato dalla Vangi Ladies rappresenta una conferma del valore della formazione toscana, la notizia più sorprendente della giornata in chiave romagnola arriva dalla Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica. Il quartetto composto dalle ravennati Lucia Tini e Ginevra Sambi, dalla cesenaticense Anita Andreoli e dalla marignanese Greta Masini conquista infatti una splendida medaglia d’argento al termine di una prova costruita chilometro dopo chilometro.

Ai rilevamenti intermedi le giallonere navigavano infatti attorno alla quinta posizione provvisoria, staccate dalle squadre più accreditate per il podio. La seconda parte del percorso ha però cambiato completamente la classifica. Nel lungo tratto conclusivo caratterizzato dal vento contrario, la formazione romagnola ha mantenuto regolarità nei cambi e compattezza nel quartetto, mentre altre squadre hanno progressivamente perso terreno.

Il cronometro ha così iniziato a premiare la costanza delle ragazze della Fiumicinese, che hanno recuperato posizione dopo posizione fino a ritrovarsi in piena lotta per la piazza d’onore. Negli ultimi chilometri il confronto si è acceso in particolare con l’U.C. Giorgione, una delle formazioni più attese della vigilia.

Alla fine il verdetto è stato favorevole alle romagnole, capaci di difendere il secondo posto per poco più di un secondo nei confronti della squadra veneta. Sul podio finale salgono quindi la Vangi Ladies Cycling Team, dominatrice della prova con la Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica autrice di una rimonta tanto inattesa quanto meritata e l’U.C. Giorgione, costretta ad accontentarsi della terza posizione.

Una giornata, quella friulana che ha confermato l’ottimo momento del ciclismo femminile romagnolo, protagonista sia con il titolo italiano conquistato dalla faentina Teodora Castelli sia con l’eccellente prestazione di squadra della Fiumicinese.