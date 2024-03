Ciclismo: Technipes #InEmiliaRomagna, un organico tutto nuovo ma solite grandi ambizioni

L’obiettivo è sempre quello di continuare a crescere. Sesta stagione e ambizioni sempre altissime per il team regionale dell’Emilia Romagna, pronto ad una seconda fase di crescita nella categoria Continental. Nella cornice di Santarcangelo di Romagna, sede dello sponsor principale Technipes, la squadra emiliano romagnola ha svelato l’organico e lo staff tecnico per la stagione 2024. Sotto la guida dei confermati Michele Coppolillo, Francesco Chicchi e Mauro Calzoni, saranno 14 gli atleti che porteranno in giro per il mondo le maglie neroverdi del team Technipes #InEmiliaRomagna. Un organico rivoluzionato con 11 nuovi innesti, solamente 3 atleti confermati rispetto alla scorsa stagione e dove si parla sempre meno romagnolo con l’addio al ciclismo del faentino Davide Dapporto, dell’imolese Matteo Montefiori e il cambio di casacca del ravennate Luca Collinelli (passato alla UM Tools). La rappresentativa romagnola sarà comunque buona con l’arrivo del velocista riccionese Lorenzo Anniballi e dei faentini Nicholas Scarpelli e Pietro Dapporto (fratello dell’ex Davide). In particolare, il riccionese è uno dei corridori più attesi: «Ho scelto di venire qui – spiega Anniballi – per crescere come ciclista. Avrei potuto andare in una squadra che puntava tutto sulle volate, invece ho scelto un progetto più ambizioso che mi porti a divenire un velocista moderno».

Fari della squadra saranno gli esperti Ansaloni, Innocenti, Cavallo e Garibbo che verranno affiancati da un manipolo di giovani di grandi speranze. «Non siamo più la squadra di sei anni fa – spiega il ds Michele Coppolillo – e il passaggio alla categoria Continental ha accresciuto le nostre ambizioni e cambiato il nostro modo di operare. Avremo la possibilità di disputare gare tra i professionisti e per questo abbiamo deciso di avere una solida base con Elite forti, ai quali affiancheremo gli Under 23 più in forma per fare esperienza».

Non ha un ruolo ufficiale in squadra, ma il deus ex machina della squadra è sicuramente l’ex ct della nazionale Davide Cassani: «Il nostro obiettivo è continuare il nostro processo di crescita e portare altri atleti al professionismo dopo Manuele Tarozzi. Non posso negare che le vittorie siano importanti, ma ai ragazzi voglio ricordare l’aspetto etico perché quando corrono rappresentano l’immagine degli sponsor e dell’intera regione Emilia-Romagna».

Gli atleti della Technipes #InEmiliaRomagna 2024: Tommaso Alunni (2005), Lorenzo Anniballi (2004), Emanuele Ansaloni (2000), Tommaso Brunori (2005), Luca Cavallo (1999), Ludovico Crescioli (2003), Pietro Dapporto (2005), Nicolò Garibbo (1999), Andrea Innocenti (1999) Marco Martini (2005) Filippo Omati (2005), Nicholas Scarpelli (2004), Andrea Sergiampietri (2004), Pietro Sterbini (2005).