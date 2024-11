Ciclismo, Team del Capitano: dieci anni di attività di assoluto prestigio

Il ristorante Franciosi ha ospitato una serata speciale per festeggiare il decimo anniversario del Team del Capitano, squadra ciclistica amatoriale romagnola. I ragazzi rossoneri, insieme a famiglie, amici e sostenitori, si sono riuniti per celebrare la stagione e le manifestazioni organizzate con successo. Ad aprire la serata è stato il presidente Daniele Bertozzi: «Grazie ai ragazzi che decidono di fare attività sportiva con noi e agli sponsor possiamo permetterci il lusso di organizzare attività all’avanguardia sia per le nostre attività, sia per il ciclismo giovanile».

Tra le autorità presenti, il sindaco di Poggio Torriana, Ronny Raggini, e il presidente del Comitato Regionale Fci, Alessandro Spada, hanno elogiato l’associazione per il loro impegno sociale e sportivo. La serata ha visto la partecipazione di atleti di spicco come Enea Sambinello, nuovo acquisto della UAE Generation Z, che ha ringraziato i volontari per l’eccellente organizzazione della corsa “Top Automazioni” in casa di patron Bruno Bargellini. Manuel Senni, dominatore della stagione amatoriale con sette Granfondo vinte, tra le quali spiccano Otztaler, Dolomiti e Nove Colli, ha condiviso aneddoti e annunciato il suo nuovo ruolo come meccanico per il team UAE Emirates. La presenza delle società ciclistiche locali ha confermato la forte collaborazione nel movimento ciclistico. In sala Marino Amadori, Ct della Nazionale di ciclismo Under 23, ha evidenziato l’importanza delle gare organizzate a Poggio Torriana, sottolineando come molti giovani ciclisti abbiano fatto il salto nel professionismo. Davide Cassani, voce del ciclismo in Rai, ha condiviso aneddoti e ribadito l’importanza di gare di alto livello per preparare i giovani atleti al passaggio di categoria.

