Ciclismo, Tarozzi va sul podio e Baroncini lo sfiora

Obiettivo raggiunto per Manuele Tarozzi. Il faentino è salito sul terzo gradino del podio nel “Tour of Qinghai Lake” conquistando il primo piazzamento importante in una corsa a tappe e dimostrando di poter nutrire ambizioni nei brevi giri. La gara cinese è stata vinta dall’ecuadoriano Jefferson Cepeda che ha preceduto il compagno Guillermo Thomas di 1’31” e il faentino della VF Bardiani di 2’07”.

Tarozzi che è riuscito a difendersi dall’attacco dell’eritreo Mulubrhan distante appena 4” in classifica, in un’ultima frazione complicata e dura. Sul traguardo finale di Menyuan si è presentato un gruppo di una ventina di unità: vince l’uruguaiano Fagundez, con Mulubrhan che non è riuscito a conquistare abbuoni e Tarozzi che ha assistito alla volata chiudendo in 15ª posizione.

Dalla Cina il “Drago di Faenza” è tornato con un successo di tappa, il primo podio in carriera in una corsa a tappe, ma anche con una buona dose di rammarico. Senza la fuga nella quarta frazione del duo della Caja (Cepeda-Thomas), il faentino sarebbe stato nettamente in testa alla classifica generale e oggi si parlerebbe di un trionfo romagnolo in Cina. Un ottimo insegnamento per i prossimi appuntamenti, perché questo Tarozzi ha dimostrato di poter essere vincente.

Genova

Ottimo quarto posto di Filippo Baroncini nel Giro dell’Appennino. La storica classica ligure, con arrivo nel cuore di Genova, ha visto il dominio totale del team UAE Emirates che ha trionfato col giovanissimo svizzero Jan Christen. Il ventenne elvetico, già vincitore al Giro d’Abruzzo, ha sfruttato la superiorità di squadra e ha attaccato da solo sulla Madonna delle Guardie quando mancavano 29 km alla conclusione. Difeso alle spalle dai compagni Ulissi e Baroncini, il vantaggio di Christen è diventato ben presto superiore al minuto e incolmabile, con lo svizzero che si è presentato in totale solitudine sul traguardo nel centro di Genova. A 56” il gruppo degli inseguitori con il 2° posto dell’ex campione italiano Simone Velasco e il 3° del toscano Diego Ulissi Filippo Baroncini ha completato il trionfo della UAE Emirates, conquistando un 4° posto che è il miglior piazzamento stagionale in una gara in linea.