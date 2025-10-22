Ciclismo, Tarozzi prepara il rinnovo biennale con la Vf Bardiani

Manuele Tarozzi al Giro d’Italia
Manca ancora la conferma ufficiale, ma dalle parole di ieri di Roberto Reverberi è evidente che il futuro di Manuele Tarozzi sarà ancora con la Vf Bardiani e che a breve arriverà il rinnovo con la squadra emiliana. Giorni particolari per la squadra reggiana, che incassa la certezza di essere tra le prime trenta squadre del mondo e quindi può ambire agli inviti alle grandi corse italiane come Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e soprattutto il Giro d’Italia. Allo stesso tempo, però, vede tramontare il progetto giovanile, che mirava a far crescere lentamente i più giovani, per via del nuovo regolamento Uci che non consente più di schierare atleti di team Professional in gare dilettantistiche.

In chiave romagnola la notizia è il prossimo rinnovo di Manuele Tarozzi, che dovrebbe essere biennale. L’atleta manfredo è reduce da un anno difficile a livello di punti e dopo un 2024 con due vittorie e tanti piazzamenti, l’annata appena conclusa gli ha portato solamente 11 punti e il 2140° posto nella classifica individuale mondiale (Malucelli invece è 130° e Baroncini 265°). È anche vero, però, che Tarozzi ha chiuso un Giro d’Italia da assoluto protagonista ed è salito due volte sul podio di Roma per le classifiche speciali. E alla Bardiani lo sanno perfettamente.

«Da Tarozzi ci aspettavamo di più quest’anno - ha spiegato il general manager Roberto Reverberi - ma sappiamo che è un corridore particolare, perché è un uomo da fuga e di lui ne abbiamo bisogno. Quest’anno al Giro ha vinto il Premio Red Bull per i chilometri di fuga e a noi uno così fa comodo».

