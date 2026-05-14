Ciclismo su pista, ecco le maglie del Trofeo Superpistard 2026 al velodromo “Servadei” di Forlì

Si è tenuta ieri, mercoledì 13 maggio, nel salone del Comune di Forlì, la presentazione ufficiale delle maglie del Trofeo Superpistard 2026, giunto alla sua quarta edizione. Il presidente del Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole, Fausto Tardozzi, il vicepresidente Alberto Cipressi, il direttore tecnico Giampaolo Mengozzi e lo staff organizzativo del Consorzio sono stati ricevuti dall’assessore allo sport Kevin Bravi.

Nato nel 2023 al Velodromo “Glauco Servadei” il Trofeo Superpistard si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale di ciclismo su pista giovanile. Un format articolato in cinque prove, capace di richiamare ogni anno al Servadei centinaia di giovani atleti provenienti non solo dall’Emilia-Romagna, ma da tutta Italia, a testimonianza di un interesse che cresce di edizione in edizione.

Sei le maglie ufficiali in palio nell’edizione 2026, una per ogni categoria in gara: Esordienti, Allievi, Juniores, Donne Esordienti, Donne Allieve e Donne Juniores. Un simbolo sportivo che i leader di classifica indosseranno con orgoglio al termine di ogni prova, grazie alla collaborazione degli sponsor che da anni sostengono il progetto: Gruppo Compatto, Climatek, BCC Ravennate Forlivese e Imolese, IperPneus, Comaco Italiana e La Casartelli Granfondo. Le maglie sono realizzate con cura e qualità da Alexander Bikewear.

Il calendario 2026 si articola in cinque prove distribuite tra maggio e agosto, confermando la formula che ha reso il Superpistard un appuntamento fisso dell’estate ciclistica romagnola.

Si parte il 19 maggio con il 20° Gran Premio Città di Forlì, primo banco di prova stagionale e gara dalla lunga tradizione. Si prosegue il 9 giugno e il 23 giugno, con due prove ravvicinate che promettono di rimescolare le classifiche proprio nel momento in cui la stagione entra nel vivo. Il 9 luglio porta in scena la quarta prova, mentre il gran finale è fissato per il 13 agosto, quando le maglie leader verranno assegnate definitivamente ai campioni di ogni categoria.