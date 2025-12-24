Ciclismo, Simone Buda torna alla Solme Olmo dopo un anno di stop

Simone Buda torna alla Solme Olmo. Per affrontare la prima annata con la licenza Uci Continental, il presidente Forcolin ha rivoluto con sè il velocista romagnolo autore di nove successi nel 2023 e 2024.

Poi la mancata chiamata tra i “grandi” e la decisione di Buda di attaccare la bici al chiodo. Per fortuna solo nel 2025. «La Solme Olmo per me è una seconda famiglia - ha spiegato Buda -. A fine 2024 mi ero preso un periodo di riflessione ma sono sempre rimasto in contatto con Forcolin che mi aveva presentato il progetto di sviluppare una squadra Continental. Gli avevo dato la mia disponibilità e per questo ho continuato ad allenarmi lontano dai riflettori. In questo ultimo anno ho avuto la possibilità di lavorare e migliorarmi con continuità e mi sento pronto per affrontare una nuova stagione con tutte le motivazioni per fare bene. Con la Solme Olmo tra i team Continental avrò la possibilità di seguire un calendario internazionale e di primo piano per giocarmi al meglio le mie carte anche sui traguardi professionistici. Gambe e testa ci sono, ora parola alla strada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA