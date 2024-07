Ciclismo, Si alza il sipario sul “Gp Fabbi” una vera festa delle due ruote

E’ ancora fresca l’eco dello storico passaggio del Tour de France a Imola, che già l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari torna a vestirsi a festa per una manifestazione ciclistica. Ieri, infatti, alla Sala Ayrton Senna dell’impianto romagnolo sono stati tolti i veli al 28° Gp Fabbi Imola (27-28 luglio), l’evento giovanile a due ruote capace di muovere ogni estate qualcosa 700-800 iscritti: «E quest’anno puntiamo a fare ancora meglio, visto l’inserimento della gara Juniores – ecco l’esordio del nuovo presidente della Ciclistica Santerno Fabbi, Luca Medri - grazie alla collaborazione della Ciclistica Omnia Imola. L’obiettivo è di superare il muro dei 1.000 partenti. Alle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi, da sempre nel nostro programma, abbiamo deciso di aggiungere i più grandicelli e, già l’anno scorso, l’handbike dei paralimpici. Insomma, cerchiamo sempre di crescere, di cambiare qualcosa e di aggiungere novità. Un evento del genere, con oltre 100 volontari coinvolti e una ricaduta economica forte sul territorio grazie alle 3000 persone al seguito, rappresenta davvero una grande festa. E come tale l’invito, a tutti, è di godersela fino in fondo».

La città delle bici

Non ha fatto mancare la propria presenza e il sostegno al Gp Fabbi anche il primo cittadino imolese, Marco Panieri: «La Ciclistica Santerno Fabbi è una realtà che sin dalla propria fondazione, nel 1995 ad opera di Ilario Rossi (ancora attivissimo nel club, ndr), ha saputo mettersi in gioco. E non dimentichiamo di questo evento l’aspetto competitivo, con gare di alto livello. Direi che, del resto, la tradizione a Imola in tal senso è forte, già dai Mondiali del 1968. Due rassegne iridate, due campionati italiani e, recentissimamente il passaggio prima del Tour de France e poi la partenza del Giro Woman. Inutile aggiungere altro».

Grande soddisfazione dai vertici dell’Autodromo, rappresentati ieri dal direttore generale Pietro Benvenuti, per il carattere totalizzante: «Ci piace come la Santerno Fabbi propone il proprio sport pensando a tutti, i giovani, le loro famiglie e i diversamente abili. L’inserimento l’anno scorso dell’ handbike e ora della categoria Juniores hanno reso il Gp Fabbi la festa a 360° del ciclismo e noi, come Autodromo, siamo fieri di farne parte».

Il programma

Si partirà sabato 27 alle 9 con il 25° Memorial Gino Brusa per Giovanissimi, poi dalle 16 il 1° Memorial Ivan Balducci (Trofeo Omnia) di ciclismo paralimpico. Domenica nell’ordine la gara Esordienti (dalle 9), il 4° Memorial Michael Antonelli per Juniores (ore 12) e dalle 15.30 la gran chiusura con il 27° Memorial Ivo Mingotti per Allievi. «Come Ciclistica Omnia – ha chiosato il presidente Andrea Grillini – vogliamo dare, con la creazione della squadra Juniores, una possibilità ai ragazzi della Santerno Fabbi di continuare a correre qui fino a 18 anni».