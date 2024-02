Ciclismo, Santerno Fabbi Imola: un pieno di entusiasmo verso la nuova stagione - Gallery

Una sala piena nelle sue 200 sedute (con molte persone in piedi) sabato 17 febbraio 2024 per la presentazione della Ciclistica Santerno Fabbi Imola all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

In occasione della presentazione dei team Giovanissimi e Allievi per la stagione 2024, che contano al momento 20 tesserati tra i 6 e i 16 anni (14 Giovanissimi e 6 Allievi), la società sportiva giovanile di Imola ha festeggiato anche l’inizio della sua 30° stagione sportiva riunendo oltre 70 ex atleti dei primi trent’anni di attività, festeggiando insieme al fondatore Ilario Rossi, agli storici sponsor Giocondo Fabbi e Walter Dosi e tutti gli altri.

Sabato 17 febbraio l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ha ospitato anche la consegna della 2° Coppa Placci alla carriera a Davide Cassani, che ha intrattenuto la platea con i racconti della sua esperienza nel ciclismo legata all’Autodromo di Imola fin dal 1968, quando assistendo ai Campionati del Mondo di Imola ha deciso che sarebbe diventato un corridore, passando per il Campionato del Mondo a cronometro vinto da CT della Nazionale con Filippo Ganna e al prossimo passaggio del Tour de France 2024.

Tra i presenti all’evento, il sindaco di Imola Marco Panieri, il direttore dell’Autodromo Pietro Benvenuti, il Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Federciclismo Alessandro Spada, il presidente provinciale FCI Stefano Marabini, lo storico organizzatore della Coppa Placci e dei Mondiali 1968 Nino Ceroni, l’organizzatore dei Mondiali 2020 Marco Selleri, gli ex ciclisti professionisti Marino Amadori, Fabiano Fontanelli, Roberto Conti e Luigi Sarti, Giocondo e Mirko Fabbi della azienda Fabbi Imola Materiale Elettrico, Walter e Andrea Dosi di Cicli Dosi e tanti altri.

Davide Cassani ha ricevuto il premio ideato dalla Santerno Fabbi insieme alla Fondazione Luciano Pezzi (l’idea è nata da Fausto Pezzi, figlio di Luciano). Un premio apprezzato e validato già lo scorso anno, nel centesimo anniversario dalla prima Coppa Placci, dai soggetti imolesi storicamente coinvolti nella corsa professionistica organizzata dall’Us Imolese, da Nino Ceroni a Virgilio Rossi e Edore Campagnoli, fino a Marco Selleri che è presidente della Nuova Ciclistica Placci 2013.

Molto apprezzata anche la mostra di bici curata da Walter Dosi e Fausto Pezzi.

Prima del brindisi finale offerto da Ca’ Lunga, una bella foto di tutti gli ex atleti della Santerno Fabbi Imola presenti in sala, felici di ritrovarsi alla festa per i 30 anni della società.

I team 2024 della Ciclistica Santerno Fabbi Imola

Giovanissimi: Ruggero Basanisi, Maicol Camaggi, Francesco Cicchese, Valerio Del Rosso, Alexey Donattini, Ada Gavanelli, Samuele Emiliani, Diego Ferlini, Nicolò Martelli, Luca Ojog, Errico Paradisi, Francesco Poli, Diego Tinti, Nicolò Visani.

Allievi: Michele Gaddoni, Niccolò Lega, Matteo Missiroli, Matteo Pagani, Gabriel Raspanti, Eros Zoppas.