Ciclismo, Primoz Roglic sulle strade del Tour incontra Davide Cassani a Riolo Terme: “Quel dialogo in dialetto tra Conti e Pantani...”

Davide Cassani ieri ha incontrato Primoz Roglic e Nico Denz a Riolo Terme mentre provavano il percorso della seconda tappa del Tour de France da Cesenatico a Bologna. Questo il post dell’ex ct azzurro: “Oggi i corridori sono davvero molto attenti ai particolari. Non lasciano nulla al caso. Oggi (ieri, ndr) ho incontrato a Riolo Terme Primoz Roglic che, insieme al compagno di squadra Nico Denz, stavano provando la seconda tappa del Tour de France. Ieri (martedì, ndr) hanno fatto la tappa di Rimini, oggi quella di Bologna. Ricordo che Pantani non andava a vedere neanche le tappe più difficili del Giro. Storico l’aneddoto raccontato da Roberto Conti in merito al giro (vinto) del 1998. Marco non aveva mai affrontato la Marmolada e per capire qualcosa in merito si era affidato ai consigli del compagno di squadra Conti:” allora Marco, la prima parte della salita è abbastanza facile, troverai un paio di gallerie e, a Malga Ciapela, comincerà un lungo rettilineo, durissimo, a quel punto mancano 5 km circa ed è il posto giusto per attaccare”.

“Conti, Pantani e la Marmolada”

Continua Cassani: “Cosa successe il giorno dopo? La tappa, invece di affrontare la strada principale, prese la direzione di Sottoguda per poi rientrare sul percorso descritto da Conti a Malga Ciapela ma senza fare quelle gallerie. Quando i corridori del gruppo di testa, ormai selezionato affrontò il lungo rettilineo verso il passo Fedaia (la Marmolada) Roberto Conti si avvicinò a Marco Pantani e gli chiese in dialetto (perché così non capiva nessuno cosa si stessero dicendo) “ allora, a schetat i no”? (Allora, scatti o no). La risposta di Marco: “Ma quand acmeza la salida”? (Ma quando comincia). In effetti Marco, non avendo visto le due gallerie, pensava che non fosse quello il tratto duro descritto da Conti: “le cminzeda da mò, tan vid cum lè dura”? (È cominciata da un po’ non senti com’è dura?”

Pavel Tonkov riuscì a sentire lo scambio di frasi tra i due ma non avendo capito bene cosa si fossero detti pensò ad un Pantani in leggera difficoltà e fu lui a fare il primo allungo. Fu un grande errore perché Marco colse la palla al balzo e, insieme a Beppe Guerini se ne andarono da soli verso il traguardo di Selva Valgardena. Beppe vinse la tappa, Pantani si prese la maglia rosa. Ora cose del genere non succedono più perché i corridori di oggi, almeno quelli che lottano per la vittoria finale, le tappe le vanno a vedere quasi tutte.

Primoz Roglic ha vinto tre giri di Spagna e anche l’ultimo Giro d’Italia, quest’anno punta tutto sul Tour de France che ha sfiorato nel 2020. Per vincerlo ha cambiato squadra perché con Vingegaard era un problema pretendere i gradi di capitano. Non sarà facile per lui ma non lascia nulla al caso. Per questo, oggi, è venuto a pedalare sulle strade dell’Emilia Romagna anche se, soprattutto la salita di San Luca a Bologna la conosce molto bene. Lassù ha vinto tre Giri dell’Emilia e la crono iniziale del Giro d’Italia 2019. Chissà se, anche questa volta, la Madonna di San Luca gli porterà un nuovo successo”.