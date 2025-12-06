Ciclismo, per Velo Club Cattolica un 2025 ricco di soddisfazioni

L’Immacolata porta con sé non solo aria di festa ma anche uno dei momenti più attesi in casa Velo Club Cattolica: al “Centro Del Bianco” di Misano Adriatico si ritrovano atleti e appassionati per il tradizionale pranzo sociale, occasione ideale per ripercorrere un anno intenso e ricco di impegni.

L’attività organizzativa del Velo Club è iniziata il 12 gennaio con l’allestimento del Trofeo CX “Conca Village” valido per il campionato regionale ciclocross per Esordienti.

E’ poi proseguita con il rinnovato Gran Premio Colli Marignanesi quest’anno raddoppiato con le gare Allievi e Juniores, una scelta che ha valorizzato una delle manifestazioni più consolidate e prestigiose del calendario su strada.

Nel week-end del 9-11 maggio si è tenuta la “Granfondo Squali–Cattolica & Gabicce Mare” con circa 3.000 partenti, la gimkana MTB Squali Young dedicata ai bambini e la Squali Gravel, trasformando il fine settimana in una festa delle due ruote.

Il finale organizzativo con i giovanissimi in MTB a Morciano al “Trofeo Ottica Biondi” e lo scorso 23 novembre nel fango del ciclocross a Portoverde con 220 specialisti provenienti da tutta Italia.

Oltre a questa attività organizzativa il Velo Club ha lo scopo di avviare, promuovere e sviluppare il ciclismo giovanile e amatoriale. Per quest’ultimo settore il sodalizio cattolichino vanta circa 60 iscritti che hanno partecipato a granfondo e gare agonistiche. Tra i vari risultati ottenuti, spicca il campionato regionale ciclocross vinto da Adriano Carletti a Misano Adriatico.

Il settore giovanile (5-16 anni) è costituito da circa 50 atleti suddiviso tra le categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi. I Giovanissimi, seguiti dai diesse Massimo Casadei, Alessandro Bartolini, Rudy Vanzini, Maurizio Gennari e Andrea Montanari, svolgono gli allenamenti con bici da corsa e Mtb presso il nuovo ciclodromo “Volturno Boga” di Cattolica con gare svolte in ambito regionale, sino al meeting nazionale di Viareggio, dove Beatrice Di Pardo ha ottenuto una vittoria nella categoria G6.

Gli Esordienti diretti da Christian Coli e Valentina Mancini, hanno vissuto un’annata brillante, partecipando a gare su strada, pista e ciclocross, con tanti risultati tra cui il campionato regionale marchigiano vinto da Federico Cancellieri, le vittorie di Thomas Vanzini, Gabriele Mazza e Flavio Mattoscio, e tanti piazzamenti degli altri ragazzi.

Anche il gruppo Allievi, seguito da Alessandro Ubaldini, Alver Cavalli e Michael Carletti, ha raccolto piazzamenti mostrando una crescita costante. Tra le note più significative spicca il titolo provinciale su pista firmato da Enrico Chiusi.

A tirare le somme è il presidente Massimo Cecchini «Un grazie a tecnici, famiglie, soci, tesserati, sponsor e le amministrazioni comunali di Cattolica, San Giovanni in Marignano e Gabicce: una rete che continua a sostenere e far crescere il movimento giallorosso».

