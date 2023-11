Ciclismo, per Tarozzi nuovo biennale con la Green Project-BardianiCSF-Faizanè

Una bella notizia per uno dei tre professionisti romagnoli. C’è un nuovo contratto biennale per Manuele Tarozzi, classe ‘98, vincitore della tappa regina del Tour du Rwanda sul Mont Kigali. “Nella stagione 2023 mi ero fissato come obiettivo quello di vincere almeno una corsa, il mio anno è iniziato conquistando la maglia degli scalatori alla Vuelta a San Juan e la vittoria in Rwanda, purtroppo nella seconda parte di stagione non ho trovato l’occasione per vincere ancora. Cercherò di ripartire al meglio”, le parole del faentino, che ha rinnovato la sua fedeltà la Green Project-BardianiCSF-Faizanè.