Ciclismo, per Malucelli un fantastico bis vincente in Cina

Sontuoso bis di Matteo Malucelli al Tour of Taihu Lake in Cina. Il velocista forlivese della XDS Astana ha vinto questa mattina la terza tappa, 123,85 chilometri con partenza e arrivo a Wujiang, centrando il secondo successo consecutivo dopo quello di ieri. Malucelli ha così rafforzato la propria leadership e messo una seria ipoteca sulla conquista della classifica finale, quando mancano due tappe al traguardo conclusivo di Wuxi. Per il romagnolo sarebbe una prestigiosa riconferma, dopo il successo ottenuto anche nell’edizione 2025. La frazione odierna è stata corsa a una media folle, 50,206 km/h, e si è chiusa con una doppietta XDS Astana: Malucelli ha preceduto il compagno di squadra Gleb Syritsa, mentre al terzo posto si è piazzato il cinese Ruidong Wang della Li Ning Star.