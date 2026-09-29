Ciclismo, per Malucelli un altro sprint vincente in Malesia

Altro fotofinish vincente per Matteo Malucelli al Tour de Langkawi in Malesia. Dopo il successo nella frazione inaugurale di domenica, il velocista forlivese della XDS Astana si è imposto anche nella terza tappa, 190 chilometri da Sungai Petani a Kuala Kangsar.

Malucelli ha regolato il gruppo compatto con un’altra volata in rimonta, precedendo ancora una volta sul traguardo il canadese Riley Pickrell (Modern Adventure), già sconfitto al fotofinish nella prima frazione. Terzo il belga Seppe van den Boer (Tudor), mentre delude Fernando Gaviria (Caja Rural), che ha terminato al settimo posto.

La classifica generale resta guidata dal tedesco Lennart Jasch (Tudor), vincitore ieri sull’arrivo in salita di Gunung Jerai. Adesso per Malucelli sono previsti due giorni più tranquilli, con le prossime due frazioni della corsa malese che si concluderanno in salita. La prossima occasione per i velocisti è prevista per venerdì e sarà la prima di tre volate prima della conclusione finale di domenica.