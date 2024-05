Ciclismo, Nove Colli: Aru, Zorzi, Ciuffini, Cattaneo, Pirro, Mondini e Chechi pedalano per l’Oncoematologia Pediatrica di Rimini

Il dream team della #NoveColli4Children è pronto a salire in sella per la solidarietà con una formazione di alto livello che prenderà parte alla Granfondo di Cesenatico per aiutare e sostenere l’attività che l’Istituto Oncologico Romagnolo portata avanti presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica di Rimini: a dare la spinta propulsiva a questa iniziativa sono l’Asd Fausto Coppi, organizzatrice di Nove Colli, e Gobik, brand protagonista della corsa. In palio 10.000 euro ma almeno 4 componenti del Dream Team dovranno terminare il percorso da 130km sotto il tempo limite di 4 ore. Una sfida “tosta” perché nonostante le capacità atletiche di tutti, serve comunque un buon allenamento per conquistare l’ambito traguardo.

A formare il team di altissimo livello che pedalerà per la solidarietà saranno Fabio Aru, Christian Zorzi, Chiara Ciuffini, Rocco Cattaneo, Michele Pirro, Gian Paolo Mondini e Jury Chechi.

Insieme a loro quest’anno anche dei componenti d’eccezione, gli appassionati che hanno scelto di iscriversi a questa versione speciale della corsa donando una quota maggiorata in beneficenza. A unirsi al team saranno Gianni Bartoli, Luciano Comandini, Luca Prette e Michele Lando. Grazie a questa scelta e alla loro generosità la quota da devolvere salirà ulteriormente utilizzando le quote di iscrizione di questi ultimi.

Con tutti l’appuntamento è allo stand Gobik sabato alle 18.30 per presentare il team e consegnare le maglie.