Ciclismo, Nove Colli 2027: iscrizioni al via dal 5 dicembre

Sabato 5 dicembre 2026 alle ore 12:00 apriranno ufficialmente le iscrizioni alla 56ª Nove Colli, in programma domenica 23 maggio 2027. Due percorsi su strada, il confermato percorso Gravel e diverse formule di iscrizione accompagneranno i partecipanti verso una nuova edizione della granfondo di Cesenatico.
Il percorso verso la Nove Colli 2027 parte ufficialmente il 5 dicembre alle ore 12:00, quando si apriranno le iscrizioni alla 56ª edizione.
Per i due percorsi su strada saranno previste tre fasce di prezzo, con una quota più vantaggiosa per chi sceglierà di iscriversi con maggiore anticipo: