Ciclismo, Nove Colli 2027: iscrizioni al via dal 5 dicembre

Per i due percorsi su strada saranno previste tre fasce di prezzo, con una quota più vantaggiosa per chi sceglierà di iscriversi con maggiore anticipo:

Sabato 5 dicembre 2026 alle ore 12:00 apriranno ufficialmente le iscrizioni alla 56ª Nove Colli, in programma domenica 23 maggio 2027 . Due percorsi su strada, il confermato percorso Gravel e diverse formule di iscrizione accompagneranno i partecipanti verso una nuova edizione della granfondo di Cesenatico.

Tutte le procedure di apertura e chiusura saranno fissate alle ore 12:00.

Per chi deciderà di partecipare all’ultimo momento ci sarà inoltre la possibilità di iscriversi on-site venerdì 21 e sabato 22 maggio, durante la distribuzione dei pacchi gara, al costo di € 150.

Dopo il successo della scorsa edizione, il Gravel torna nel programma Nove Colli. Un unico percorso dedicato accompagnerà i due storici tracciati su strada, offrendo un modo diverso di vivere la bicicletta e scoprire il territorio romagnolo.

La quota di iscrizione sarà di €50, senza variazioni di prezzo, con iscrizioni aperte dal 5 dicembre 2026 al 3 maggio 2027. Anche per i gravellisti ci sarà l’opportunità di iscriversi direttamente a Cesenatico il venerdì e sabato al Villaggio Nove Colli.