Ciclismo, Nove Colli 2027: iscrizioni al via dal 5 dicembre

Ciclismo
  • 02 settembre 2026
Ciclismo, Nove Colli 2027: iscrizioni al via dal 5 dicembre

Sabato 5 dicembre 2026 alle ore 12:00 apriranno ufficialmente le iscrizioni alla 56ª Nove Colli, in programma domenica 23 maggio 2027. Due percorsi su strada, il confermato percorso Gravel e diverse formule di iscrizione accompagneranno i partecipanti verso una nuova edizione della granfondo di Cesenatico.

Il percorso verso la Nove Colli 2027 parte ufficialmente il 5 dicembre alle ore 12:00, quando si apriranno le iscrizioni alla 56ª edizione.

Per i due percorsi su strada saranno previste tre fasce di prezzo, con una quota più vantaggiosa per chi sceglierà di iscriversi con maggiore anticipo:

I prezzi

EARLY – € 110: dal 5 dicembre 2026 al 15 gennaio 2027

MID – € 120: dal 16 gennaio al 15 aprile 2027

LAST – € 130: dal 16 aprile al 3 maggio 2027

Le iscrizioni online chiuderanno lunedì 3 maggio alle ore 12:00.

Per chi deciderà di partecipare all’ultimo momento ci sarà inoltre la possibilità di iscriversi on-site venerdì 21 e sabato 22 maggio, durante la distribuzione dei pacchi gara, al costo di € 150.

Tutte le procedure di apertura e chiusura saranno fissate alle ore 12:00.

Il Gravel confermato anche nel 2027

Dopo il successo della scorsa edizione, il Gravel torna nel programma Nove Colli. Un unico percorso dedicato accompagnerà i due storici tracciati su strada, offrendo un modo diverso di vivere la bicicletta e scoprire il territorio romagnolo.

La quota di iscrizione sarà di €50, senza variazioni di prezzo, con iscrizioni aperte dal 5 dicembre 2026 al 3 maggio 2027. Anche per i gravellisti ci sarà l’opportunità di iscriversi direttamente a Cesenatico il venerdì e sabato al Villaggio Nove Colli.

Dream Team: prima griglia, maglia speciale e solidarietà

Confermata anche la formula Dream Team, disponibile dal 5 dicembre al 3 maggio al costo di € 300. Oltre a tutti i servizi previsti dall’iscrizione standard, la quota Dream Team comprenderà una maglia speciale dedicata, la presentazione ufficiale del Dream Team il sabato al Nove Colli Village e la partenza dalla prima griglia. Un’esperienza che mantiene anche la sua anima solidale: parte della quota di iscrizione sarà infatti, come da tradizione, devoluta in beneficenza.

Recupero della disdetta

Dal 5 dicembre 2026 al 3 maggio 2027 sarà inoltre attiva la procedura per il recupero della disdetta dell’iscrizione, secondo le modalità previste dal regolamento.

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