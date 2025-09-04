Ciclismo, Nove Colli 2026: iscrizioni al via il 5 novembre

Sarà una Nove Colli ancora più speciale quella di domenica 24 maggio 2026, un’edizione da celebrare sulle strade più belle della Romagna. La decana delle Granfondo arriva alla sua edizione numero 55 con la Fausto Coppi che compie 60 anni di attività. Tantissime saranno le novità e le sorprese che verranno svelate nei prossimi mesi, la prima è un ritorno alle origini: i corridori torneranno a scalare il Gorolo con il tracciato riportato alla tradizione. Le strade infatti – grazie al lavoro della Provincia di Forlì-Cesena e delle amministrazioni locali – sono tornate in ottime condizioni dopo i pesanti eventi atmosferici degli ultimi anni. Il giorno da segnare in calendario è mercoledì 5 novembre, data in cui apriranno le iscrizioni.