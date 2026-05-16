Ciclismo, Nove Colli 2026: concorrenti da 43 Paesi, il più giovane ha 16 anni, il più anziano 82

È tutto pronto per l’edizione 2026 della Nove Colli e il bilancio dopo la chiusura delle iscrizioni racconta di ben 43 nazioni rappresentate. Ci sono corridori da tutte le regioni italiane e le province “presenti” sono addirittura 102 sulle 110 totali. L’età media degli iscritti è di 50 anni con il più giovane che sarà un classe 2009 – al momento del via non avrà ancora compiuto 17 anni – e il più esperto invece un classe 1943 con 83 anni da compiere il prossimo ottobre. Ben 237 iscritti arriveranno a coronare il traguardo delle dieci partecipazioni mentre i “Fedelissimi” con alle spalle più di dieci Granfondo saranno ben 392. Le nazioni più rappresentate dopo l’Italia saranno Germania, Svizzera, Belgio, Austria e Regno Unito.

L’appuntamento è per venerdì 22 maggio con l’apertura del Villaggio Nove Colli in Piazza Andrea Costa, con il ritiro del pettorale di gara e la presenza degli stand degli sponsor della manifestazione. Sabato 23 maggio si aprirà con una social ride organizzata da Enervit, mentre nel pomeriggio la classica Mini Nove Colli al Ciclodromo, prima della premiazione dei Fedelissimi e la presentazione del Dream Team. Domenica 24 maggio la partenza è fissata alle 6 davanti alla colonia Agip, e all’arrivo tutti i partecipanti troveranno il tradizionale Pasta Party organizzato dal Marè.