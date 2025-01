Ciclismo, Nove Colli 2025: via alle iscrizioni per la griglia “Bike Hotels”

Da oggi fino al 13 aprile partono le iscrizioni con la formula “Bike Hotels” per la Nove Colli 2025, al via domenica 18 maggio. Questi pettorali daranno il diritto alla partenza in una griglia ad hoc, la griglia “Bike Hotels” che sarà adiacente a quella gialla. Il costo dell’iscrizione sarà di 130 euro e sarà compreso all’interno delle proposte presentate dalle varie strutture. All’interno delle offerte oltre al pettorale è previsto anche il pacco gara completo da ritirare in hotel al momento del check-in e tutti i benefici offerti dalle strutture “bike” aderenti all’offerta. L’iscrizione è da effettuare sul sito ufficiale della Nove Colli dove è presente l’elenco di tutte le strutture aderenti.