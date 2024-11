Alle 12 di venerdì 15 novembre prenderanno il via le iscrizioni ufficiali per la Nove Colli 2025 con 10.000 pettorali a disposizione e tutti i partecipanti riceveranno in omaggio la maglia dell’edizione 2025 targata Gobik. Il modello “Coppi” accompagnerà la 54edizione con uno stile elegante e minimale pensato per unire aspetto estetico e fruibilità. La maglia è fabbricata con materiali ecosostenibili e fibre riciclate con tre tasche posteriori pensate per una facile accessibilità durante la pedalata.