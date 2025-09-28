Ciclismo, Matteo Malucelli subito a segno in Malesia

Buona la prima. Matteo Malucelli ha vinto la prima tappa del Tour de Langkawi in Malesia. Per il velocista forlivese non c’era modo migliore di inaugurare la corsa malese, che lo vide l’anno scorso vincitore di tre tappe e della classifica finale a punti. Sul traguardo di Kuah, Malucelli ha preceduto Erlend Blikra e Arvid De Kleijn. Il forlivese della Xda è ovviamente anche leader della classifica generale.

Domani seconda tappa, da Padang Besar a Kepala Batas (166 km), con arrivo nuovamente destinato alle ruote veloci.