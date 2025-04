Ciclismo, Matteo Malucelli da urlo: sprint vincente in Cina

Matteo Malucelli torna a brillare e lo fa con uno sprint perfetto nella prima tappa del “Tour of Hainan”, imponendosi sul circuito di Qionghai davanti a Norman Vahtra (China Glory) e Alexander Salby (Li Ning Star). Una vittoria pesante, la prima della sua stagione, che gli vale anche la maglia di leader della corsa cinese. La tappa, pianeggiante e disegnata su misura per i velocisti, è stata movimentata da un tentativo di fuga animato da quattro corridori (Sinschek, Richards, Carman e Bolor-Erdene), tenuti però sotto controllo dal gruppo. A pilotare l’inseguimento, la sua squadra, la XDS–Astana, che ha lavorato con precisione nei chilometri finali per tentare di lanciare il velocista forlivese verso il successo. Malucelli non ha sbagliato nulla: è partito con il timing giusto e ha mantenuto la testa fino al traguardo, dimostrando di aver meritato i gradi di favorito. Domani nuova occasione per i velocisti, ma intanto il romagnolo si gode una vittoria che vale morale, punti e visibilità.