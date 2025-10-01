Ciclismo, Matteo Malucelli cala il tris al “Tour of Langkawi”

KEMAMAN (MALESIA). Matteo Malucelli fa tris al “Tour of Langkawi”. Sul traguardo di Kemaman è arrivato il 3° trionfo (su 4 tappe) per l’atleta forlivese del team Xds Astana. E Malucelli è anche sempre più in testa alla classifica generale, anche se sicuramente sarà costretto ad abbandonare la maglia verde acqua “Petronas” di leader sull’arrivo in salita in programma domani a Fraser’s Hill. Se le prime volate del Langkawi erano state estremamente combattute, oggi il dominio di Malucelli e della Xds Astana è stato indiscutibile. Su un arrivo estremamente tortuoso, la Xds ha preso in mano la gara con Aaron Gate che ha pilotato perfettamente Malucelli e lo ha lanciato ai 150 metri. Uno sprint atipico per il forlivese, abituato alle rimonte partendo da dietro, ma funzionale sull’arrivo di Kemaman. Malucelli ha preceduto lo spagnolo Manuel Peñalver (Polti Kometa) e il norvegese Erlend Blikra (Uno-X).