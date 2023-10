Ciclismo, Marangoni dalla polvere al podio

La tecnologia “asfalta” tutto, ma non certi percorsi che nella loro integrità rimangono sterrati e così le bici degli Juniores. Dalla polvere esce per prima la sagoma del veneto Riccardo Fabbro (Industrie Forniture Moro) che conquista il 3° trofeo “Par i Viùl della Bassa Romagna”.

La partenza dalla cittadina di Sant’Agata sul Santerno ha visto 78 atleti districarsi sul tracciato di gara misto tra strade bianche e asfalto tra le frazioni di Cà di Lugo, Santa Maria in Fabriago, San Bernardino, Ciribella e Voltana. L’azione dirompente si registra al km 22 di gara con sei uomini: Persico (Pedale Rosso-Blu), Marangoni (Italia Nuova Borgo Panigale), De Rossi e Fabbro (Industrie Forniture Moro), Serafini (Ausonia Pescantina), Pierini (Sidermec-Fratelli Vitali).

L’accordo e la lenta reazione del gruppo permette ai fuggitivi di raggiungere un cospicuo vantaggio, mentre un guasto meccanico taglia fuori dai giochi il veneto De Rossi dal gruppetto al comando. Dal grosso del plotone si sganciano in 13, mentre i battistrada continuano a tenere a distanza di minuti i possibili tentativi di ricongiungimento. I contro attaccanti si sfaldano e rimane all’inseguimento solo uno stoico Luca Fraticelli (Sidermec Vitali) che tutto solo guadagna secondi sugli attaccanti, mentre dietro si torna compatti.

Al suono della campanella rimangono in quattro al comando che si vanno a giocare il finale sul traguardo di Sant’Agata sul Santerno. Lo sprint ristretto viene dominato da Riccardo Fabbro, conquistando a distanza di sette giorni il suo terzo sigillo stagionale, dopo aver conquistato il Gp Team del Capitano-Trofeo Top Automazioni andato in scena a Poggio Torriana, medaglia d’argento a Serafini e il bronzo al romagnolo Lorenzo Marangoni (Italia Nuova Borgo Panigale).

I romagnoli della Sidermec chiudono la top five con Pierini e Fraticelli che per poco più di 30” non gli è riuscito l’aggancio finale ai battistrada rimasto da solo per quasi 40 chilometri.

L’ordine d’arrivo

1° Riccardo Fabbro (Industrie Moro) che ha coperto i 119,3 km del percorso in 2h58’12” alla media di 40,168; 2° Filippo Serafini (Ausonia Pescantina), 3° Lorenzo Marangoni (Italia Nuova Borgo Panigale), 4° Diego Pierini (Sidermec-Fratelli Vitali) a 5”, 5° Luca Fraticelli (Sidermec- Fratelli Vitali) a 38”, 6° Marco De Rossi (Industrie Moro) a 2’57”, 7° Riccardo Cicognani (Italia Nuova Borgo Panigale) a 3’11”, 8° Samuele Massolin (Industrie Moro) a 5’42”, 9° Valentino Kamberaj (Ausonia Pescantina), 10° Nicola Tomasella (Industrie Moro).