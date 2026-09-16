Ciclismo, Malucelli vince il Tour of Taihu Lake in Cina

Matteo Malucelli ha vinto il Tour of Taihu Lake, confermando il successo ottenuto dodici mesi fa nella breve corsa a tappe cinese. Il piano della XDS Astana sembrava essere riuscito alla perfezione: già certo della vittoria finale in caso di arrivo allo sprint, il forlivese si è messo al servizio del compagno Gleb Syritsa, che aveva tagliato per primo il traguardo di Wuxi. Il russo è stato però successivamente retrocesso dai commissari, così come Joshua Giddings, inizialmente secondo, consegnando la vittoria di tappa al belga Joes Oosterlinck.

Sul podio finale Malucelli ha preceduto il britannico Joshua Giddings, secondo a 14”, e lo stesso Syritsa, terzo a 23”. Per il romagnolo si chiude così un Tour dominato dall’inizio alla fine, con tre vittorie di tappa consecutive, il successo nella classifica generale e quello nella classifica a punti.

In una sola settimana il bottino stagionale di Malucelli è così passato da una a cinque vittorie, con l’obiettivo di incrementarlo nel ben più prestigioso Tour de Langkawi, che scatterà il 27 settembre.