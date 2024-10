Ciclismo, Malucelli: un altro sprint vincente in Malesia

Ancora Matteo Malucelli. Il velocista forlivese ha vinto la settima e penultima tappa del “Tour de Langkawi”, battendo in volata il rivale olandese Arvid De Kleijn (Tudor). La Malesia si trasforma in un angolo di Romagna con quasi metà delle frazioni che sono state vinte dai corridori romagnoli: al doppio successo di Malucelli va aggiunta la fuga vincente del faentino Manuele Tarozzi nella tappa di ieri. Lo sprint di Bintulu ha semplicemente sancito che Malucelli è il velocista più forte, con il forlivese che ha perso posizioni e la ruota del rivale De Kleijn nell’ultimo chilometro e si è presentato allo sprint parecchio indietro. Ma la rimonta dello sprinter del team nipponico Ukyo è stata spaventosa e, negli ultimi 50 metri, il forlivese ha recuperato tutti e vinto con mezza ruota di vantaggio. Un solo braccio alzato con dita e occhi a guardare il cielo per abbracciare virtualmente la mamma, scomparsa esattamente 8 anni fa. Domani il “Tour of Langkawi” vivrà l’ultima tappa con il successo finale che andrà al britannico Max Poole (Team Dsm). Da decidere, invece, la maglia arancione della classifica a punti con De Kleijn che precede Malucelli di un solo punto.