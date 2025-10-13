Ciclismo, Malucelli torna dalla Cina da imperatore

Matteo Malucelli torna dalla Cina da imperatore. Nella sua ultima gara della stagione 2025, il forlivese della Xds Astana ha conquistato tutto con il successo nella tappa finale e nella classifica generale del Tour of Taihu Lake, chiudendo un 2025 entusiasmante con 8 vittorie. Il capolavoro di Malucelli è stato nella prima frazione, poi vinta, in cui il forlivese ha resistito in salita mentre gli altri velocisti si staccavano. Da quel momento la corsa è diventata una prova di equilibrio e concentrazione: la Xds Astana ha mantenuto il controllo, mentre Malucelli ha difeso la leadership marcando da vicino il polacco Stanisław Aniołkowski della Cofidis. Gli sforzi per gestire la classifica hanno inciso sugli sprint delle tappe successive, chiuse rispettivamente con un 2° e un 4° posto. Ieri, invece, Malucelli e la Xds Astana si sono presentati allo sprint finale di Wuxi con la certezza matematica di aver già conquistato la classifica generale. Questo ha liberato Malucelli da ogni possibile calcolo ed è tornato il velocista spietato visto in Malesia. Successo largo e netto, con la maglia arancione di Malucelli a precedere l’estone Martin Laas (Quick) e il belga Steffen De Schuyteneer (Lotto). E soprattutto sul podio si brinda per la classifica generale con Malucelli sul gradino più alto del podio, al suo fianco il polacco Stanisław Aniołkowski a 18” e il belga Steffen De Schuyteneer a 19”.