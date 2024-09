Vittoria al fotofinish per Matteo Malucelli al “Petronas Tour of Langkawi” in Malesia. In uno sprint convulso e caratterizzato da una bruttissima caduta a 150 metri dall’arrivo, il forlivese ha ottenuto la vittoria con una volata funambolica. Il romagnolo del Team Ukyo è rimasto imbottigliato e ha dovuto smettere di pedalare, poi a 50 metri dall’arrivo si è aperto un pertugio sulla destra dove Malucelli si è infilato e ha iniziato la sua rimonta. Rimonta conclusa con un colpo di reni sull’arrivo che gli ha permesso di superare lo spagnolo Manuel Penalver (Team Polti), già pronto ad esultare a braccia alzate.