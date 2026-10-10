Ciclismo, Malucelli dà spettacolo anche in Giappone: gran vittoria a Fukuoka

Inarrestabile Matteo Malucelli. Continua la campagna d’Oriente del forlivese, che questa notte ha vinto la prima tappa del Tour de Kyushu, sul traguardo di Fukuoka. Se le ultime volate al recente Tour de Langkawi, in Malesia, chiuso con tre vittorie, erano state combattute ed emozionanti, il successo sull’isola giapponese di Kyushu è stato netto e mai in discussione, con Malucelli che ha preceduto il neozelandese Luke Mudgway e il compagno alla Xds Astana Alessio Delle Vedove. Malucelli è ovviamente anche il leader della classifica generale, leadership che potrebbe abbandonare già domani in una tappa nervosa e difficile. La corsa non prevede altri arrivi per velocisti e quello di questa notte potrebbe essere l’ultima vittoria stagionale.