Ciclismo, Malucelli cade e si ritira dal Giro della Malesia

Finisce a terra il Tour de Langkawi di Matteo Malucelli. Poco dopo la partenza da Shah Alam, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche, il velocista forlivese è caduto insieme al norvegese Blikra ed è stato costretto al ritiro. Malucelli è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove le prime radiografie sembrano escludere fratture. Da verificare se la stagione del forlivese della Xds Astana sia finita qui o se ci sarà tempo per recuperare in vista delle prossime corse a tappe in Cina. Malucelli chiude il Tour de Langkawi con tre vittorie e lascia sulla strada la maglia arancione della classifica a punti, di fatto già vinta. La tappa è stata vinta dall’olandese De Kleijn.