Ciclismo, Lorenzo Anniballi si regala la prima sospirata vittoria

Con uno sprint regale il velocista romagnolo Lorenzo Anniballi conquista la prima affermazione in categoria Elite/Under 23. A poche ore dalla presentazione della nuova squadra, quando rispondendo alle interviste, il velocista di Riccione, disse che aveva scelto di vestire i colori del team Technipes #Inemiliaromagna, per fare la giusta esperienza e proiettarsi verso il futuro step con un buon bagaglio culturale più ricco. Detto, fatto.

E’ stato proprio il circuito pianeggiante marchigiano, caratterizzato da continui rilanci e curve a regalare la prima perla stagionale al team del presidente Gianni Carapia. L’arrivo si è realizzato ai ranghi compatti, anche se non sono mancati i tentativi di evadere dal gruppo a più riprese, ma sempre neutralizzati dal grosso del plotone. Ben pilotato dai compagni di squadra, Anniballi a ruota di Dapporto, segue con lo sguardo Nencini (Zalf) e lo spazio giusto è quello al filo della linea con le transenne dove il duello con De Monte si scatena a poco più di 100 metri dove sul rettilineo conclusivo, in leggero falsopiano con un ottimo colpo di reni mette il sigillo alla 12° Gran Premio dell’Industria di Civitanova Marche

«E’ stata una gara nervosa e veloce – racconta il vincitore - Pietro Dapporto e Tommaso Alunni hanno fatto un bel lavoro per portarmi al finale eseguendo tutto alla perfezione. Peccato per gli altri, sfortunati per diverse forature. Comunque grande squadra oggi (ieri ndr) e io sono contento di aver finalizzato il lavoro. Dedico la vittoria alla squadra e alla mia famiglia. Il mio prossimo obiettivo? Domenica prossima, alla Popolarissima dove ero già entrato nei primi dieci e quindi il mio prossimo cerchietto è tra meno di sette giorni».

Ordine d’arrivo

1° Lorenzo Anniballi (Team Technipes #Inemiliaromagna) completa i 105 km in 2h22’25” alla media dei 44,236 km/h; 2° Matteo De Monte (Zalf Euromobil Desiree Fior), 3° Francesco Di Felice (GS Maltinti – Banca Cambiano), 4° Mirko Fontana (Solme-Olmo), 5° Carlo Trejio Garcia (Monex Pro Cycling team)