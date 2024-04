Ciclismo, lo storico Mortirolo può diventare “Cima Pantani”

Il passo del Mortirolo, salita storica del Giro d’Italia, potrebbe presto essere intitolato a Marco Pantani. Lo annuncia l’Ansa riportando le parole di un super tifoso del Pirata, Lorenzo Tomasi di Montagna di Valtellina (Sondrio) in stretto contatto con mamma Tonina. Il presidente del Consorzio turistico locale Gigi Negri avrebbe infatti ottenuto il via libera da Tonina Pantani, auspicando che i due Comuni di Mazzo in Valtellina e di Monno, in provincia di Brescia, assumano a breve la delibera per intitolare il Passo al Pirata.