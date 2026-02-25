Ciclismo, la nuova Sidermec Slp ambiziosa e colorata di rosa e azzurro fluo

Ripartenza e rinnovamento. Dietro allo storico sponsor Sidermec e all’inossidabile Pino Buda, il sodalizio di Sant’Angelo di Gatteo è pronto a iniziare la 24ª stagione della propria storia all’insegna delle novità.

La prima riguarda la denominazione: la squadra del Rubicone da quest’anno si chiamerà Sidermec Slp lasciando il nome dello storico sponsor Fratelli Vitali, che resterà comunque al fianco del team. La seconda novità è la rivoluzione della maglia: un’ondata di vivacità, con i colori più spenti delle ultime annate che lasciano spazio a un’accoppiata decisamente più aggressiva, tra rosa e azzurro fluo.

La terza “svolta” è nella multidisciplinarità: la MTB diventa protagonista e quattro atleti lombardi alterneranno l’attività su strada alle gare off-road, ampliando l’identità sportiva della squadra.

Ma il passaggio più significativo arriva dalle parole del presidente Daniele Muccioli. In un ciclismo che corre a mille e dove molti ragazzini vengono già trattati da professionisti, Muccioli risponde così quando gli si chiede delle ambizioni stagionali. «Ho un solo obiettivo: che i ragazzi crescano bene in un ambiente positivo e che si formino come persone. E che continuino a vedere la scuola come la cosa più importante». Tranciante, lodevole, controcorrente.

A Sant’Angelo le cose si fanno sul serio. Attorno alla squadra è stato costruito un organico professionale con area tecnica strutturata e figure specifiche oltre a un meccanico speciale come l’ex professionista Luca Pacioni, che da Juniores vinse nove corse con la Sidermec. «La categoria Juniores - spiega il general manager Luca Vaenti - è in fortissima evoluzione, è sempre più vicina al professionismo. Si può non essere d’accordo, ma se si vuole essere protagonisti ci si deve adattare».

Un concetto ribadito anche dal direttore sportivo Mario Bartolini secondo cui la squadra ha un ottimo potenziale e si avvicina con ambizione alla stagione ufficiale che prenderà il via domenica prossima a Belricetto.

Ambiziosa e roboante anche la presentazione, andata in scena sabato a Sant’Angelo, con la partecipazione di numerosi ex professionisti: Glauco Santoni, Claudio Savini, Manuel Belletti, Marcello Siboni, Roberto Conti, Fabiano Fontanelli, Piotr Ugrumov e Luca Pacioni.